Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира
5 сентября состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдет в декабре 2023 года в Саудовской Аравии.
5 сентября состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдет в декабре 2023 года в Саудовской Аравии.
В первом раунде футбольный клуб «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема 12 декабря, сыграет против новозеландского «Окленд Сити» (матч 1).
Победитель этой встречи в четвертьфинале проведет матч с египетским «Аль-Ахли» 15 декабря (матч 2). В другом четвертьфинале 16 декабря сыграют мексиканский «Леон» и японский «Урава Редс» (матч 3).
С полуфинальной стадии турнира участие примут победитель Кубка Либертадорес (определится позднее) и победитель Лиги чемпионов — «Манчестер Сити».
В первом полуфинале 18 декабря победитель Кубка Либертадорес сыграет с победителем матча 2 («Аль-Иттихад»/ «Окленд Сити» — «Аль-Ахли»).
Во втором полуфинале 19 декабря «Манчестер Сити» встретится с победителем матча 3 («Леон» — «Урава Редс»).
Матч за третье место и финал турнира состоятся 22 декабря.
Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».