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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира

5 сентября состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдет в декабре 2023 года в Саудовской Аравии.

Манчестер Сити
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Источник: FIFA.com

В первом раунде футбольный клуб «Аль-Иттихад» с Каримом Бензема 12 декабря, сыграет против новозеландского «Окленд Сити» (матч 1).

Победитель этой встречи в четвертьфинале проведет матч с египетским «Аль-Ахли» 15 декабря (матч 2). В другом четвертьфинале 16 декабря сыграют мексиканский «Леон» и японский «Урава Редс» (матч 3).

С полуфинальной стадии турнира участие примут победитель Кубка Либертадорес (определится позднее) и победитель Лиги чемпионов — «Манчестер Сити».

В первом полуфинале 18 декабря победитель Кубка Либертадорес сыграет с победителем матча 2 («Аль-Иттихад»/ «Окленд Сити» — «Аль-Ахли»).

Во втором полуфинале 19 декабря «Манчестер Сити» встретится с победителем матча 3 («Леон» — «Урава Редс»).

Матч за третье место и финал турнира состоятся 22 декабря.

Источник: FIFA.com

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

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