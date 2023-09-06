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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший тренер «Спартака» отказался возглавить саудовский «Аль-Хиляль»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин рассказал, почему отклонил предложение саудовского «Аль-Хиляля». Об этом сообщает портал Sport 1.

Швейцария
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Источник: AP 2023

Этим летом саудовские клубы «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли» проявляли интерес к 48-летнему специалисту, который с 2021 года возглавляет сборную Швейцарии.

«Это было интуитивное чувство, дело не в деньгах. Я могу представить в футболе все, и, конечно же, финансовый фактор всегда играет большую роль. Но в тот момент это казалось неправильным. В этом году я провел уже четыре матча в качестве тренера национальной сборной, и мне не хотелось уходить сразу после этого. В такой момент меня не интересует другое предложение, каким бы выгодным оно ни было. Поэтому я отказался. Я доволен тем, что делаю прямо сейчас.

Тренировать Неймара? Конечно, это привлекательно, но сейчас Неймар мне не так интересен. У меня есть свои игроки в сборной. Мне нравится работать с ними. Неймар — великолепный футболист, и ты испытываешь удовольствие, наблюдая за тем, что он делает на поле. Но мне не обязательно тренировать его для этого», — сказал Якин.

Якин тренировал «Спартак» в сезоне-2014/15 и занял с красно-белыми шестое место в РПЛ.

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