Экс-игрок сборной России объяснил свое решение перейти в клуб Второй лиги

«Велес» оказался оптимальным вариантом. Во-первых, когда я находился в поиске клуба, у меня в Москве запустился бизнес-проект, и для его развития мне нужно быть здесь и все контролировать. Во-вторых, в июле родился третий ребенок, и мне хотелось бы чаще его видеть. Семья тоже сыграла важную роль в принятии решения.

В предложении от «Велеса» сошлось все. В том числе интерес тренера Евгения Бушманова, с которым я уже работал в «Спартаке-2», возможность заниматься любимым делом — играть в футбол и при этом находиться в Москве", — сказал Кутепов.

Кутепов подписал контракт с «Велесом» в минувшую среду. Ранее он выступал за московское «Торпедо», сыграв 14 матчей. До этого на протяжении 10 лет футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России. Также на счету Кутепова 13 матчей за сборную России. Он был основным защитником национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года и полностью отыграл все пять матчей.