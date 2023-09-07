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11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок сборной России объяснил свое решение перейти в клуб Второй лиги

Бывший защитник сборной России Илья Кутепов рассказал, почему решил подписать контракт с московским «Велесом», который выступает во Второй лиге. Об этом сообщает Sport24.

Велес
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Источник: РИА "Новости"

«Велес» оказался оптимальным вариантом. Во-первых, когда я находился в поиске клуба, у меня в Москве запустился бизнес-проект, и для его развития мне нужно быть здесь и все контролировать. Во-вторых, в июле родился третий ребенок, и мне хотелось бы чаще его видеть. Семья тоже сыграла важную роль в принятии решения.

В предложении от «Велеса» сошлось все. В том числе интерес тренера Евгения Бушманова, с которым я уже работал в «Спартаке-2», возможность заниматься любимым делом — играть в футбол и при этом находиться в Москве", — сказал Кутепов.

Кутепов подписал контракт с «Велесом» в минувшую среду. Ранее он выступал за московское «Торпедо», сыграв 14 матчей. До этого на протяжении 10 лет футболист выступал за московский «Спартак», с которым выигрывал чемпионат России. Также на счету Кутепова 13 матчей за сборную России. Он был основным защитником национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года и полностью отыграл все пять матчей.

В прошлом сезоне «Велес» потерял прописку в Первой лиге, финишировав на 15-м месте.

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