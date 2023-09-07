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11:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Алан Дзагоев близок к переходу в греческий клуб

Клуб греческой Суперлиги «ПАС Ламия 1964» заинтересован в приобретении российского полузащитника, сообщает «Чемпионат».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, сейчас стороны согласовывают условия контракта, в переходе Дзагоева лично заинтересован главный тренер команды Леонидас Воколос.

В случае перехода в «Ламию» Дзагоев сможет воссоединиться с бывшим партнером по ЦСКА — Зораном Тошичем. Сербский полузащитник перешел в греческий клуб из казахстанского «Тобола» в январе 2023 года. Тошич играл за ЦСКА с 2010-го по 2017-й год.

Летом 2023 года Дзагоев покинул казанский «Рубин», где провел сезон 2022/2023. С 2008 года по сентябрь 2022 года Алан играл за ЦСКА, проведя за команду 395 матчей, забив 77 голов и отдав 93 результативные передачи. Вместе с клубом Дзагоев стал трехкратным чемпионом России.

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