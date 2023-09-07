Алан Дзагоев близок к переходу в греческий клуб

По информации источника, сейчас стороны согласовывают условия контракта, в переходе Дзагоева лично заинтересован главный тренер команды Леонидас Воколос.

В случае перехода в «Ламию» Дзагоев сможет воссоединиться с бывшим партнером по ЦСКА — Зораном Тошичем. Сербский полузащитник перешел в греческий клуб из казахстанского «Тобола» в январе 2023 года. Тошич играл за ЦСКА с 2010-го по 2017-й год.