Арбитр Сергей Карасев сдал все нормативы на сборе судей УЕФА

«Сергей Карасев завершил работу на сборе судей УЕФА в Ньоне и вернулся в Москву. Российский арбитр сдал все необходимые нормативы», — приводит комментарий службы коммуникаций РФС «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.

В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитров из России не будут назначать на международные матчи.