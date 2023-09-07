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11:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Арбитр Сергей Карасев сдал все нормативы на сборе судей УЕФА

В службе коммуникаций РФС сообщили о завершении работы российского арбитра Сергея Карасева на сентябрьском сборе судей УЕФА.

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Источник: РИА "Новости"

«Сергей Карасев завершил работу на сборе судей УЕФА в Ньоне и вернулся в Москву. Российский арбитр сдал все необходимые нормативы», — приводит комментарий службы коммуникаций РФС «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.

В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитров из России не будут назначать на международные матчи.

Сбор судей УЕФА прошел в Ньоне с 3 по 6 сентября.

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