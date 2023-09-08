Павел и Мария Погребняк официально развелись

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В июне девушка объявила о расставании с бывшим нападающим сборной России. У пары трое сыновей. 1 сентября экс-супруги вместе отвели детей в школу. Мария не собирается делить имущество, она лишь подала на алименты.

«Это не требование, а условие мирового соглашения. Само требование — по иску об утверждении мирового соглашения. А в нем уже есть одно из условий, что отец обязуется ежемесячно выплачивать алименты в твердой денежной сумме на содержание детей в размере 200 тысяч рублей», — приводит слова источника издание «СтарХит».

39-летний Погребняк завершил карьеру профессионального футболиста летом 2021 года. В течение своей карьеры он выступал за такие клубы, как «Рединг», «Штутгарт», «Фулхэм», «Урал», «Динамо» и «Томь».