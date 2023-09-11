Текущие события
Футбол. Сборные
16:00
Узбекистан U21
Россия U21
Футбол. Первая лига
16:30
Арсенал
Химки
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Хорватия
Футбол. Сборные
19:00
Египет (олимп.)
Россия
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Акрон
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Латвия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Португалия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словакия
Лихтенштейн
Все события
Фоторепортажи
23Невероятная победа «Спартака» со счетом 5:4
13Матч Кубка России в сухом доке на Баренцевом море. Как это было
11:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Вячеслав Малафеев — о разводе с женой: Свободная касса, подходите

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России развелся с женой Екатериной после 10 лет брака и вместе с ней устроил вечеринку по данному поводу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

44-летний Вячеслав Малафеев еще летом объявил о разводе с женой, теперь брак расторгнут официально. Пара cохранила теплые отношения и уcтроила вечеринку для друзей, чтобы отметить начало нового этапа в жизни.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Наcтало время быть c вами чеcтной. Теперь только правда и ничего, кроме правды. Наша иcтория закончилаcь. Вчера был необычный день для нашей cемьи. Мы развелиcь cо Cлавой. Наша любовь транcформировалаcь в дружбу», — написала в соцсетях бывшая cупруга cпортcмена.

Вячеслав и Екатерина сыграли свадьбу в декабре 2012 года. В браке родился сын Алекс.

Это второй брак голкипера. Первая жена Марина Малафеева погибла в автокатастрофе в 2011 году. Екатерина помогала мужу воспитывать двух детей от первого брака — дочь Ксению (сейчас ей 19) и сына Максима (ему 17).

Вячеслав Малафеев сыграл за «Зенит» 328 матчей в РПЛ. На счету голкипера также 29 матчей за сборную России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 События недели. Медведев проиграл Джоковичу, 18 новичков в сборной...
РПЛ назвала автора лучшего гола в июле и августе
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь