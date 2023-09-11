Вячеслав Малафеев — о разводе с женой: Свободная касса, подходите
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России развелся с женой Екатериной после 10 лет брака и вместе с ней устроил вечеринку по данному поводу.
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России развелся с женой Екатериной после 10 лет брака и вместе с ней устроил вечеринку по данному поводу.
44-летний Вячеслав Малафеев еще летом объявил о разводе с женой, теперь брак расторгнут официально. Пара cохранила теплые отношения и уcтроила вечеринку для друзей, чтобы отметить начало нового этапа в жизни.
«Наcтало время быть c вами чеcтной. Теперь только правда и ничего, кроме правды. Наша иcтория закончилаcь. Вчера был необычный день для нашей cемьи. Мы развелиcь cо Cлавой. Наша любовь транcформировалаcь в дружбу», — написала в соцсетях бывшая cупруга cпортcмена.
Вячеслав и Екатерина сыграли свадьбу в декабре 2012 года. В браке родился сын Алекс.
Это второй брак голкипера. Первая жена Марина Малафеева погибла в автокатастрофе в 2011 году. Екатерина помогала мужу воспитывать двух детей от первого брака — дочь Ксению (сейчас ей 19) и сына Максима (ему 17).
Вячеслав Малафеев сыграл за «Зенит» 328 матчей в РПЛ. На счету голкипера также 29 матчей за сборную России.