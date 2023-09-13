У ЦСКА сорвалась сделка по переходу нападающего из АПЛ
Московский ЦСКА не смог приобрести нигерийского нападающего «Ноттингем Форест» Эммануэля Денниса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
ЦСКА
Ноттингем Форест
Московский ЦСКА не смог приобрести нигерийского нападающего «Ноттингем Форест» Эммануэля Денниса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, армейцы сделали предложение о трансфере 25-летнего футболиста, однако сделка не состоялась. Деннис хочет продолжить карьеру в Турции, где им интересуются «Адана Демирспор» и «Истанбул». Турецкие клубы готовы арендовать Денниса, взяв на себя все обязательства по выплате его зарплаты по контракту с английским клубом.
В прошлом сезоне Деннис провел за «Ноттингем Форест» 19 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.