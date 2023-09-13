У ЦСКА сорвалась сделка по переходу нападающего из АПЛ

По информации источника, армейцы сделали предложение о трансфере 25-летнего футболиста, однако сделка не состоялась. Деннис хочет продолжить карьеру в Турции, где им интересуются «Адана Демирспор» и «Истанбул». Турецкие клубы готовы арендовать Денниса, взяв на себя все обязательства по выплате его зарплаты по контракту с английским клубом.