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09:29 (мск), источник: Sportmail.ru

У ЦСКА сорвалась сделка по переходу нападающего из АПЛ

Московский ЦСКА не смог приобрести нигерийского нападающего «Ноттингем Форест» Эммануэля Денниса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

ЦСКА
Ноттингем Форест
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Источник: AP 2023

По информации источника, армейцы сделали предложение о трансфере 25-летнего футболиста, однако сделка не состоялась. Деннис хочет продолжить карьеру в Турции, где им интересуются «Адана Демирспор» и «Истанбул». Турецкие клубы готовы арендовать Денниса, взяв на себя все обязательства по выплате его зарплаты по контракту с английским клубом.

В прошлом сезоне Деннис провел за «Ноттингем Форест» 19 матчей в АПЛ, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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