В Коста-Рике состоялась гонка маскотов
На стадионе клуба «Депортиво Саприсса» прошла веселая гонка.
На стадионе клуба «Депортиво Саприсса» прошла веселая гонка.
В состязании маскотов клуба приняли участие около двух десятков маскотов коста-риканских клубов.
Уверенную победу одержала корова Лула.
Веселый хаос был тепло принят зрителями на трибунах, а весь забег сопровождался профессиональным комментарием.
Маскоты давно уже стали привычным явлением на стадионах мира. Некоторые из них при этом зарабатывают серьезные деньги.
Например, маскот команды НБА «Денвер Наггетс» лев Рокки, зарабатывает 625 тысяч долларов в год.