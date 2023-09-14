«Арис» ярко презентовал Кокорина с отсылкой на Бэтмена
Кипрский «Арис» объявил о возвращении в клуб российского нападающего Александра Кокорина, опубликовав в соцсетях 30-секундный ролик с отсылкой на Бэтмена и девизом «У каждого свой герой».
Кипрский «Арис» объявил о возвращении в клуб российского нападающего Александра Кокорина, опубликовав в соцсетях 30-секундный ролик с отсылкой на Бэтмена и девизом «У каждого свой герой».
«Арис» объявил о возвращении Кокорина 5 сентября. Кипрский клуб арендовал 32-летнего россиянина у «Фиорентины» до конца сезона. Следующим летом у Кокорина завершится срок действия контракта с итальянским клубом, после чего он сможет заключить с «Арисом» полноценное соглашение.
В прошлом сезоне Кокорин провел за «Арис» 30 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач. Россиянин стал лучшим игроком чемпионата и помог клубу впервые в истории стать чемпионом Кипра.