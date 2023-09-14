Роналдо покрестился в 46 лет

"Сегодня особенный день. Я крестился! Христианская вера всегда была фундаментальной частью моей жизни с детства, хотя я до сих пор не был крещен.

Благодаря таинству я чувствую себя по-настоящему возрожденным как дитя Божье — новым, более осознанным и глубоким образом.

Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по своей воле, веря в любовь Иисуса и милосердие", — написал Роналдо под постом в одной из своих соцсетей.