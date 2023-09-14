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16:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналдо покрестился в 46 лет

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, бывший нападающий «Реала», «Интера» и «Барселоны» принял таинство крещения в католической церкви Сан-Хосе в Мадриде.

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Источник: AP 2023

"Сегодня особенный день. Я крестился! Христианская вера всегда была фундаментальной частью моей жизни с детства, хотя я до сих пор не был крещен.

Благодаря таинству я чувствую себя по-настоящему возрожденным как дитя Божье — новым, более осознанным и глубоким образом.

Я подтверждаю свое обязательство следовать путем добра по своей воле, веря в любовь Иисуса и милосердие", — написал Роналдо под постом в одной из своих соцсетей.

Роналдо завершил карьеру в феврале 2011 года. За сборную Бразилии последний матч футболист провел летом того же года против сборной Румынии.

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 Роналдо покрестился в 46 лет
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