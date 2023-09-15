Испанские футболистки продолжат бойкот сборной, несмотря на отставку Рубиалеса

Сообщается, что футболистки хотят добиться более фундаментальной реформы футбольной системы в стране и поэтому продолжат бойкот сборной. Портал Relevo сообщил, что футболистки выразили недоверие сразу нескольким чиновникам Королевской испанской футбольной федерации.

Бывший председатель Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес ранее был вызван в суд для дачи показаний 15 сентября по делу, связанному с поцелуем игрока женской сборной Дженнифер Эрмосо. 10 сентября Рубиалес подал заявление об отставке с поста председателя RFEF.

20 августа сборная Испании победила команду Англии со счетом 1:0 и впервые в своей истории выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы.