Испанские футболистки продолжат бойкот сборной, несмотря на отставку Рубиалеса

Сообщается, что футболистки хотят добиться более фундаментальной реформы футбольной системы в стране и поэтому продолжат бойкот сборной. Портал Relevo сообщил, что футболистки выразили недоверие сразу нескольким чиновникам Королевской испанской футбольной федерации.
Бывший председатель Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес ранее был вызван в суд для дачи показаний 15 сентября по делу, связанному с поцелуем игрока женской сборной Дженнифер Эрмосо. 10 сентября Рубиалес подал заявление об отставке с поста председателя RFEF.
20 августа сборная Испании победила команду Англии со счетом 1:0 и впервые в своей истории выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел медаль на Эрмосо и поцеловал футболистку в губы.
26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола принял решение временно отстранить Рубиалеса от должности президента RFEF. Эрмосо написала заявление в прокуратуру. 8 сентября прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела