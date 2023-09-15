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18:59 (мск), источник: Sportmail.ru

В ЦСКА объяснили, почему сорвался переход Велингтона

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал срыв трансфера бразильского защитника Велингтона.

ЦСКА
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Источник: Reuters

«Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом “Сан-Паулу” Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна. Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удаленной медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определенные вопросы. И в рамках установленного алгоритма принятия решений по трансферам и в связи с сопутствующими рисками, в клубе было принято очень сложное, но единогласное решение в сложившейся ситуации: не закрывать сделку.

В клубе понимают, что задача по усилению левого фланга не была выполнена, и работа будет продолжена с расчетом на зимнее трансферное окно, а Велингтону мы желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказал Брейдо корреспонденту «Чемпионата».

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии футболист сыграл пять матчей. За всё время выступлений за «Сан-Паулу» у защитника 103 проведенных матча, два забитых мяча и 10 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего бразильца в 3 млн евро.

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