В ЦСКА объяснили, почему сорвался переход Велингтона

«Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом “Сан-Паулу” Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна. Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удаленной медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определенные вопросы. И в рамках установленного алгоритма принятия решений по трансферам и в связи с сопутствующими рисками, в клубе было принято очень сложное, но единогласное решение в сложившейся ситуации: не закрывать сделку.



В клубе понимают, что задача по усилению левого фланга не была выполнена, и работа будет продолжена с расчетом на зимнее трансферное окно, а Велингтону мы желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказал Брейдо корреспонденту «Чемпионата».