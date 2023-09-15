В ЦСКА объяснили, почему сорвался переход Велингтона
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал срыв трансфера бразильского защитника Велингтона.
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал срыв трансфера бразильского защитника Велингтона.
«Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом “Сан-Паулу” Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна. Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удаленной медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определенные вопросы. И в рамках установленного алгоритма принятия решений по трансферам и в связи с сопутствующими рисками, в клубе было принято очень сложное, но единогласное решение в сложившейся ситуации: не закрывать сделку.
В клубе понимают, что задача по усилению левого фланга не была выполнена, и работа будет продолжена с расчетом на зимнее трансферное окно, а Велингтону мы желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказал Брейдо корреспонденту «Чемпионата».
В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии футболист сыграл пять матчей. За всё время выступлений за «Сан-Паулу» у защитника 103 проведенных матча, два забитых мяча и 10 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего бразильца в 3 млн евро.