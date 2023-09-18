Футболист одним подкатом травмировал сразу двух игроков: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0e26aac97bd47f6d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239386" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 90-й минуте Орельяна в борьбе за мяч прыгнул вперед обеими ногами и срубил двух игроков «Олимпии». 21-летний защитник был немедленно удален с поля. Ему может грозить длительная дисквалификация.

Примечательно, что Орельяна является игроком «Олимпии» и выступает за «Марафон» на правах аренды. Это был его первый матч после отбытия дисквалификации из-за перебора желтых карточек.