Текущие события
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
Родина
Футбол. Первая лига
18:30
Динамо Мх
Алания
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Ноттингем Форест
Бернли
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Гранада
Жирона
Все события
Фоторепортажи
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
19«Спартак» одержал крупнейшую за 19 лет сухую победу над СКА
12:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист одним подкатом травмировал сразу двух игроков: видео

Защитник клуба «Марафон» из Гондураса Андре Орельяна в матче против лидера чемпионата страны «Олимпии» (0:1) был удален за жесткий подкат, в котором он травмировал сразу двух соперников.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

На 90-й минуте Орельяна в борьбе за мяч прыгнул вперед обеими ногами и срубил двух игроков «Олимпии». 21-летний защитник был немедленно удален с поля. Ему может грозить длительная дисквалификация.

Примечательно, что Орельяна является игроком «Олимпии» и выступает за «Марафон» на правах аренды. Это был его первый матч после отбытия дисквалификации из-за перебора желтых карточек.

Орельяна провел 50 матчей на профессиональном уровне и получил 15 желтых карточек, а это удаление стало для игрока третьим в карьере.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Появились фотографии официального мяча Евро-2024
Подозреваемая в мошенничестве биатлонистка вернется в сборную Франции
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь