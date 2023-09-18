Футболист одним подкатом травмировал сразу двух игроков: видео
Защитник клуба «Марафон» из Гондураса Андре Орельяна в матче против лидера чемпионата страны «Олимпии» (0:1) был удален за жесткий подкат, в котором он травмировал сразу двух соперников.
Защитник клуба «Марафон» из Гондураса Андре Орельяна в матче против лидера чемпионата страны «Олимпии» (0:1) был удален за жесткий подкат, в котором он травмировал сразу двух соперников.
На 90-й минуте Орельяна в борьбе за мяч прыгнул вперед обеими ногами и срубил двух игроков «Олимпии». 21-летний защитник был немедленно удален с поля. Ему может грозить длительная дисквалификация.
Примечательно, что Орельяна является игроком «Олимпии» и выступает за «Марафон» на правах аренды. Это был его первый матч после отбытия дисквалификации из-за перебора желтых карточек.
Орельяна провел 50 матчей на профессиональном уровне и получил 15 желтых карточек, а это удаление стало для игрока третьим в карьере.