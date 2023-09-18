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15:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Бензема: Чемпионат Саудовской Аравии может стать лучшей лигой мира

Французский нападающий футбольного клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема заявил, что чемпионат Саудовской Аравии по футболу на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире.

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Источник: AP 2023

Обладатель награды «Золотой мяч» пополнил состав действующего чемпиона Саудовской Про-Лиги летом 2023 года. Бензема перешел из «Реала», он подписал контракт до июня 2026 года.

«Саудовская Про-Лига на пути к тому, чтобы стать лучшей лигой в мире. Это произойдет, если в командах увеличится количество профессиональных игроков. Это повысит уровень развития лиги», — приводит слова Бензема Sports.fr со ссылкой на L'Equipe.

В летнее трансферное окно клубы чемпионата Саудовской Аравии потратили € 846 млн, опередив по этому показателю чемпионаты Италии, Германии, Франции и Испании. Летом в саудовские клубы перешли, в частности, Неймар, Малком, Садио Мане, Н'Голо Канте и другие.

В текущем сезоне 35-летний Бензема сыграл за «Аль-Иттихад» шесть матчей и забил три гола. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице и имеет в своем активе 15 очков.

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