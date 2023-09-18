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16:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду подарили в Иране ковер перед матчем азиатской ЛЧ

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прибыл вместе с командой в Иран на первый матч группового этапа азиатской Лиги чемпионов против «Персеполиса». Об этом сообщает издание Tarafdari.

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Источник: Reuters

В аэропорту 38-летнего португальца встретили представители иранского клуба и подарили ему ковер.

Источник: Reuters

Также президент «Персеполиса» Реза Дарвиш пообещал для Роналду и остальных игроков «Аль-Насра» специальные SIM-карты с неограниченным доступом в Интернет на время их пребывания в стране. Иран входит в число стран, где доступ к глобальному Интернету ограничен.

«Я разговаривал с генеральным директором Irancell и сказал ему, что мы хотим предоставить игрокам SIM-карты с неограниченным доступом в Интернет, чтобы они могли пользоваться им с момента въезда в Иран до момента отъезда», — сказал Дарвиш.

Источник: Reuters

Матч между «Персеполисом» и «Аль-Насром» состоится во вторник, 19 сентября, в 21:00 мск. Для Роналду этот матч станет дебютным на групповом этапе азиатской Лиге чемпионов. Помимо «Персеполиса» компанию «Аль-Насру» в группе составляют катарский «Аль-Духаиль» и таджикский «Истиклол».

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. На его счету 25 проведенных матчей, в которых он забил 21 мяч и отдал семь результативных передач.

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