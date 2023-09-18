Роналду подарили в Иране ковер перед матчем азиатской ЛЧ

В аэропорту 38-летнего португальца встретили представители иранского клуба и подарили ему ковер.

Также президент «Персеполиса» Реза Дарвиш пообещал для Роналду и остальных игроков «Аль-Насра» специальные SIM-карты с неограниченным доступом в Интернет на время их пребывания в стране. Иран входит в число стран, где доступ к глобальному Интернету ограничен.

«Я разговаривал с генеральным директором Irancell и сказал ему, что мы хотим предоставить игрокам SIM-карты с неограниченным доступом в Интернет, чтобы они могли пользоваться им с момента въезда в Иран до момента отъезда», — сказал Дарвиш.

Матч между «Персеполисом» и «Аль-Насром» состоится во вторник, 19 сентября, в 21:00 мск. Для Роналду этот матч станет дебютным на групповом этапе азиатской Лиге чемпионов. Помимо «Персеполиса» компанию «Аль-Насру» в группе составляют катарский «Аль-Духаиль» и таджикский «Истиклол».