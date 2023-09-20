Бакаев официально представлен в качестве игрока «Аль-Вахды»

27-летний футболист будет выступать в команде из чемпионата ОАЭ под 30-м номером. Бакаев проведет в команде весь сезон, право выкупа в арендном соглашении не предусмотрено. Ранее сообщалось, что Бакаев был недоволен количеством игровой практики в «Зените».

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Спартака» на правах свободного агента. На его счету 34 матча, в которых он забил три мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года.