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11:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Бакаев официально представлен в качестве игрока «Аль-Вахды»

Футбольный клуб «Аль-Вахда» представил взятого в аренду у «Зенита» российского полузащитника Зелимхана Бакаева.

Зенит
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Источник: Соцсети

27-летний футболист будет выступать в команде из чемпионата ОАЭ под 30-м номером. Бакаев проведет в команде весь сезон, право выкупа в арендном соглашении не предусмотрено. Ранее сообщалось, что Бакаев был недоволен количеством игровой практики в «Зените».

Бакаев перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Спартака» на правах свободного агента. На его счету 34 матча, в которых он забил три мяча и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2025 года.

«Аль-Вахда» является четырехкратным чемпионом ОАЭ. В прошлом сезоне клуб из Абу-Даби занял третье место.

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