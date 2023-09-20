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12:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Денис Давыдов рассказал, как относился к прозвищу «Русский Месси»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился своим отношением к прозвищу «Русский Месси», которое ему дал экс-президент красно-белых Леонид Федун.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Когда большой человек говорит такие слова, от этого не избавишься. Это надо принять. Но мне это надоело, честно. В моменте это было уже не смешно. В команде, на районе, в магазине, в метро, где угодно все: “Месси, Месси”. Мне кажется, он сказал эту фразу, не подумав. Мне голову не вскружило. Леонид Арнольдович мне очень помогал, верил в меня. Общались с ним не один раз. Сказал и сказал», — сказал Давыдов на YouTube-канале «ГАС».

С 2013-го по 2018-й годы Давыдов сыграл 33 матча в РПЛ за «Спартак». Помимо родного клуба нападающий выступал за «Нижний Новгород», «Томь», «Знамя труда», а также за софийский ЦСКА и юрмальский «Спартак».

Сейчас 28-летний Давыдов выступает за клуб Медиалиги «БроукБойз».

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