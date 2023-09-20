Денис Давыдов рассказал, как относился к прозвищу «Русский Месси»

«Когда большой человек говорит такие слова, от этого не избавишься. Это надо принять. Но мне это надоело, честно. В моменте это было уже не смешно. В команде, на районе, в магазине, в метро, где угодно все: “Месси, Месси”. Мне кажется, он сказал эту фразу, не подумав. Мне голову не вскружило. Леонид Арнольдович мне очень помогал, верил в меня. Общались с ним не один раз. Сказал и сказал», — сказал Давыдов на YouTube-канале «ГАС».