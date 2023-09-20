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12:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Воспитанник «Спартака» признался, что не умеет считать в столбик

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов в интервью на YouTube-канале «ГАС» рассказал о своей успеваемости в школе.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Как я учился? Очень плохо. Я не учился. Я ни делить не умею в столбик, ни прибавлять, ничего. Не дано. Я даже когда пытался включиться, ну невозможно, не могу, не моё. Когда почувствовал, что могу стать футболистом? Всю жизнь мечтал и думал об этом. Я знал, что стану футболистом. У меня не было ни малейших сомнений», — сказал Давыдов.

Давыдов является воспитанником «Спартака», за который выступал с 2013 по 2018 год. На его счету 37 матчей и один гол за первую команду «красно-белых», а также 90 игр за «Спартак-2», в которых он забил 33 мяча. Последним профессиональным клубом Давыдова были подмосковные «Химки». C июля 2023 года 28-летний футболист играет в Медиалиге и сейчас выступает за «Народную Команду».

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