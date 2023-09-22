«Зенит» объявил о проведении товарищеского матча с «Кайратом»
Игра состоится 14 октября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате.
Зенит
Кайрат
«Кайрат» — трехкратный чемпион Казахстана и десятикратный обладатель Кубка страны.
Ранее чемпионы России дважды встречались с алматинским клубом в товарищеских играх — в Санкт-Петербурге (2018, победа 1:0) и турецком Белеке (2020, победа 3:1).
За «Кайрат» выступает российских игроков, включая известного по выступлениям за ЦСКА защитника Виктора Васина и воспитанника «Зенита» Дмитрия Сергеева.
Начало игры между «Кайратом» и «Зенитом» запланировано на 14:00 по московскому времени.