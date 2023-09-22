Червиченко требует от «Спорт-Экспресса» и Чернышова по миллиону рублей

Об этом говорится в опубликованном в пятницу определении арбитражного суда Москвы.

Истец просит признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, изложенные в большом интервью под заголовком «Разговор по пятницам с Андреем Чернышовым. Так кто же кормил “Спартак” бромантаном?», опубликованном в начале августа.

Чернышов в 2003 году несколько туров был главным тренером московского «Спартака». В его интервью «Спорт-Экспрессу» Чернышов высказывает предположение, что Червиченко мог быть причастен к допинговому скандалу, случившемуся в тот период. Осенью 2003 года положительной оказалась допинг-проба, взятая у Егора Титова. В его анализах был обнаружен бромантан, из-за чего в начале следующего года футболиста дисквалифицировали на год.