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13:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Червиченко требует от «Спорт-Экспресса» и Чернышова по миллиону рублей

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в своем иске к бывшему игроку и тренеру команды Андрею Чернышову и газете «Спорт-Экспресс» требует опровергнуть порочащую его деловую репутацию информацию и взыскать с ответчиков по одному миллиону рублей компенсации морального вреда.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в опубликованном в пятницу определении арбитражного суда Москвы.

Истец просит признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, изложенные в большом интервью под заголовком «Разговор по пятницам с Андреем Чернышовым. Так кто же кормил “Спартак” бромантаном?», опубликованном в начале августа.

Чернышов в 2003 году несколько туров был главным тренером московского «Спартака». В его интервью «Спорт-Экспрессу» Чернышов высказывает предположение, что Червиченко мог быть причастен к допинговому скандалу, случившемуся в тот период. Осенью 2003 года положительной оказалась допинг-проба, взятая у Егора Титова. В его анализах был обнаружен бромантан, из-за чего в начале следующего года футболиста дисквалифицировали на год.

До весны 2002 года Червиченко занимал пост вице-президента «Спартака», а потом стал президентом клуба вместо Олега Романцева. В июне 2003 года вместо Романцева команду возглавил Чернышов, который руководил «Спартаком» три месяца, после чего был отправлен в отставку. В 2004 году Червиченко продал «Спартак» вице-президенту «Лукойла» Леониду Федуну.

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