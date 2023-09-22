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13:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент Проведеля ответил на вопрос о возможности игры вратаря за сборную России

Джованни Рава, агент вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, прокомментировал информацию, что футболист мог бы сделать российский паспорт. Об этом сообщает Sport24.

Россия
Лацио
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Источник: Reuters

«У Ивана нет российского паспорта, и я не думаю, что он сможет его сделать. Есть ли у Проведеля желание выступать за сборную России? У него нет паспорта, так что он даже не думает об этом. Он должен был подать заявку до 18 лет. Это то, что мы рассматривали 10 лет назад. Сейчас такого нет», — сказал Джава.

Иван Проведель имеет российские корни. Он родился в Италии в семье русской и итальянца, и владеет русским языком. В сентябре 2022 года 29-летний вратарь получил свой первый вызов в сборную Италии, но на поле так и не появился.

Во вторник, 19 сентября, Проведель стал первым за 14 лет вратарем, которому удалось забить в Лиге чемпионов. На 95-й минуте он замкнул головой навес Луиса Альберто и помог «Лацио» уйти от поражения в матче с «Атлетико» (1:1).

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