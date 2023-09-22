Агент Проведеля ответил на вопрос о возможности игры вратаря за сборную России

«У Ивана нет российского паспорта, и я не думаю, что он сможет его сделать. Есть ли у Проведеля желание выступать за сборную России? У него нет паспорта, так что он даже не думает об этом. Он должен был подать заявку до 18 лет. Это то, что мы рассматривали 10 лет назад. Сейчас такого нет», — сказал Джава.