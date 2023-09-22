Агент Проведеля ответил на вопрос о возможности игры вратаря за сборную России
Джованни Рава, агент вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, прокомментировал информацию, что футболист мог бы сделать российский паспорт. Об этом сообщает Sport24.
«У Ивана нет российского паспорта, и я не думаю, что он сможет его сделать. Есть ли у Проведеля желание выступать за сборную России? У него нет паспорта, так что он даже не думает об этом. Он должен был подать заявку до 18 лет. Это то, что мы рассматривали 10 лет назад. Сейчас такого нет», — сказал Джава.
Иван Проведель имеет российские корни. Он родился в Италии в семье русской и итальянца, и владеет русским языком. В сентябре 2022 года 29-летний вратарь получил свой первый вызов в сборную Италии, но на поле так и не появился.
Во вторник, 19 сентября, Проведель стал первым за 14 лет вратарем, которому удалось забить в Лиге чемпионов. На 95-й минуте он замкнул головой навес Луиса Альберто и помог «Лацио» уйти от поражения в матче с «Атлетико» (1:1).