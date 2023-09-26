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09:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Тимощук будет судиться с Украинской ассоциацией футбола, лишившей его всех титулов

Бывший футболист «Зенита» и сборной Украины обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с иском против Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Источник: РИА "Новости"

44-летний Тимощук пытается оспорить решение УАФ о лишении его всех титулов и запрете на футбольную деятельность на Украине.

«В производстве Спортивного арбитражного суда (CAS) находится дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ. Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно», — говорится в заявлении УАФ.

В марте 2022 года УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии уровня Pro и всех национальных футбольных титулов — чемпиона Украины, обладателя Кубка и Суперкубка страны. Тимощук подал жалобу на это решение, но Апелляционный комитет УАФ отклонил ее в полном объеме.

Тимощук является рекордсменом сборной Украины по числу проведенных матчей (144). На протяжении пяти сезонов полузащитник защищал цвета санкт-петербургского «Зенита». После завершения игровой карьеры в 2016 году Тимощук присоединился к тренерскому штабу питерцев.

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