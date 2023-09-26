Тимощук будет судиться с Украинской ассоциацией футбола, лишившей его всех титулов

44-летний Тимощук пытается оспорить решение УАФ о лишении его всех титулов и запрете на футбольную деятельность на Украине.

«В производстве Спортивного арбитражного суда (CAS) находится дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ. Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно», — говорится в заявлении УАФ.

В марте 2022 года УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии уровня Pro и всех национальных футбольных титулов — чемпиона Украины, обладателя Кубка и Суперкубка страны. Тимощук подал жалобу на это решение, но Апелляционный комитет УАФ отклонил ее в полном объеме.