Украина снялась с чемпионата мира по пляжному футболу из-за белорусов

Ранее АПФУ и Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Всемирную организацию пляжного футбола (BSWW) с просьбой отстранить команду Беларуси от участия в турнире, на что получили отказ.

Украина впервые за 10 лет сумела квалифицироваться на чемпионат мира по пляжному футболу. После снятия с турнира ее место, вероятно, займет сборная Молдавии, которую украинцы обыграли в решающем матче европейского отбора.