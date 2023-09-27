Украина снялась с чемпионата мира по пляжному футболу из-за белорусов

Ранее АПФУ и Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Всемирную организацию пляжного футбола (BSWW) с просьбой отстранить команду Беларуси от участия в турнире, на что получили отказ.
Украина впервые за 10 лет сумела квалифицироваться на чемпионат мира по пляжному футболу. После снятия с турнира ее место, вероятно, займет сборная Молдавии, которую украинцы обыграли в решающем матче европейского отбора.
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в ОАЭ. Сборная России является действующим чемпионом турнира, но из-за отстранения не сможет защитить свой титул.