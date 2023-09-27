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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Украина снялась с чемпионата мира по пляжному футболу из-за белорусов

Сборная Украины по пляжному футболу снялась с чемпионата мира из-за допуска на турнир сборной Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ).

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Источник: Ассоциация пляжного футбола Украины

Ранее АПФУ и Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Всемирную организацию пляжного футбола (BSWW) с просьбой отстранить команду Беларуси от участия в турнире, на что получили отказ.

Украина впервые за 10 лет сумела квалифицироваться на чемпионат мира по пляжному футболу. После снятия с турнира ее место, вероятно, займет сборная Молдавии, которую украинцы обыграли в решающем матче европейского отбора.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в ОАЭ. Сборная России является действующим чемпионом турнира, но из-за отстранения не сможет защитить свой титул.

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