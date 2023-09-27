Мауро Икарди не забил пенальти после розыгрыша с партнером
Футболистам «Галатасарая» не удалось оригинально разыграть одиннадцатиметровый удар.
Галатасарай
Футболистам «Галатасарая» не удалось оригинально разыграть одиннадцатиметровый удар.
В перенесенном матче 3-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» на выезде играл с аутсайдером чемпионата «Истанбулспором».
В первом тайме фавориты получили право пробить пенальти. К мячу подошел Керем Актюркоглу, но вместо того, чтобы направить мяч в ворота прямым ударом, он сделал пас на набегающего Мауро Икарди. Аргентинец не сумел попасть в пустой угол ворот.
Несмотря на промах, «красно-желтые» сумели победить со счетом 1:0, а победный мяч с передачи все того же Актюркоглу забил Икарди.
«Галатасарай» лидирует в чемпионате Турции после 6 сыгранных матчей, «Истанбулспор» находится на предпоследней 19-й строчке турнирной таблицы.