Мауро Икарди не забил пенальти после розыгрыша с партнером

В перенесенном матче 3-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» на выезде играл с аутсайдером чемпионата «Истанбулспором».

В первом тайме фавориты получили право пробить пенальти. К мячу подошел Керем Актюркоглу, но вместо того, чтобы направить мяч в ворота прямым ударом, он сделал пас на набегающего Мауро Икарди. Аргентинец не сумел попасть в пустой угол ворот.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239426" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на промах, «красно-желтые» сумели победить со счетом 1:0, а победный мяч с передачи все того же Актюркоглу забил Икарди.