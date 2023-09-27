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14:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Мауро Икарди не забил пенальти после розыгрыша с партнером

Футболистам «Галатасарая» не удалось оригинально разыграть одиннадцатиметровый удар.

Галатасарай
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Источник: AFP 2023

В перенесенном матче 3-го тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» на выезде играл с аутсайдером чемпионата «Истанбулспором».

В первом тайме фавориты получили право пробить пенальти. К мячу подошел Керем Актюркоглу, но вместо того, чтобы направить мяч в ворота прямым ударом, он сделал пас на набегающего Мауро Икарди. Аргентинец не сумел попасть в пустой угол ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на промах, «красно-желтые» сумели победить со счетом 1:0, а победный мяч с передачи все того же Актюркоглу забил Икарди.

«Галатасарай» лидирует в чемпионате Турции после 6 сыгранных матчей, «Истанбулспор» находится на предпоследней 19-й строчке турнирной таблицы.

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