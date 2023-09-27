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16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Фейеноорд» разгромил «Аякс» в матче, приостановленном из-за беспорядков

Роттердамский «Фейеноорд» разгромил амстердамский «Аякс» (4:0) в выездном матче шестого тура чемпионата Нидерландов.

Фейеноорд
Аякс
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Источник: Пресс-служба "Фейеноорда"

Матч должен был быть сыгран в воскресенье, 24 сентября, но на 55‑й минуте при счете 3:0 игра была приостановлена из-за фанатов «Аякса», бросавших на поле пиротехнику. Позднее за пределами стадиона начались беспорядки, полиции пришлось применить слезоточивый газ. В конечном итоге было принято решение о доигровке матча в среду.

Игра была возобновлена с 55-й минуты без болельщиков. Спустя четыре минуты мексиканский нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес забил четвертый мяч и установил окончательный счет в матче.

После этой победы «Фейеноорд» поднялся на третье место чемпионата Нидерландов и теперь отстает от ПСВ лишь на один балл. «Аякс» располагается на 14-м месте. Подопечные Мориса Стейна в пяти стартовых турах смогли одержать победу лишь в одной игре.

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