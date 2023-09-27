«Фейеноорд» разгромил «Аякс» в матче, приостановленном из-за беспорядков

Матч должен был быть сыгран в воскресенье, 24 сентября, но на 55‑й минуте при счете 3:0 игра была приостановлена из-за фанатов «Аякса», бросавших на поле пиротехнику. Позднее за пределами стадиона начались беспорядки, полиции пришлось применить слезоточивый газ. В конечном итоге было принято решение о доигровке матча в среду.

Игра была возобновлена с 55-й минуты без болельщиков. Спустя четыре минуты мексиканский нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес забил четвертый мяч и установил окончательный счет в матче.