Экс-игрок сборной Украины идет на поправку после госпитализации из-за алкоголя

«Всем привет. Был у Темы. Его состояние стабилизируется. Все более-менее. Но, конечно, еще длительный процесс реабилитации. Ничего, справится кентяра. Кент — молодчик», — рассказал Алиев в соцсетях.
В понедельник, 25 сентября, Алиев сообщил, что Милевский был госпитализирован из-за проблем с алкоголем. По его словам, Артем на тот момент находился в больнице уже пять дней.
Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году. По ходу карьеры у него регулярно возникали проблемы с алкоголем и соблюдением режима. Бывший одноклубник Милевского Горан Попов рассказал, что алкогольная зависимость у Милевского обострилась после начала специальной военной операции на Украине, после чего он начал «пить буквально каждый день, не переставая».
На счету Милевского 50 матчей за национальную сборную Украины, в которых он забил восемь мячей. Нападающий перестал вызываться в национальную команду в 2012 году. В сезоне 2016/17 Милевский выступал в России за «Тосно», за которое провел 18 матчей и не забил ни одного гола.