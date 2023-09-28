Экс-игрок сборной Украины идет на поправку после госпитализации из-за алкоголя

«Всем привет. Был у Темы. Его состояние стабилизируется. Все более-менее. Но, конечно, еще длительный процесс реабилитации. Ничего, справится кентяра. Кент — молодчик», — рассказал Алиев в соцсетях.

В понедельник, 25 сентября, Алиев сообщил, что Милевский был госпитализирован из-за проблем с алкоголем. По его словам, Артем на тот момент находился в больнице уже пять дней.

Милевский завершил профессиональную карьеру в 2021 году. По ходу карьеры у него регулярно возникали проблемы с алкоголем и соблюдением режима. Бывший одноклубник Милевского Горан Попов рассказал, что алкогольная зависимость у Милевского обострилась после начала специальной военной операции на Украине, после чего он начал «пить буквально каждый день, не переставая».