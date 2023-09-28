Футбольная лига Камеруна призвала ФИФА отстранить главу федерации Это’О

В письме приводятся многочисленные обвинения в адрес Это'О в коррупции, организации договорных матчей и хищении денежных средств.

LFPC призвала ФИФА действовать «с той же скоростью и твердостью», которые они продемонстрировали ранее в ситуации с увольнением экс-президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса.

Это’О подозревают в причастности к организации договорных матчей. В июле в сети была опубликована запись его телефонного разговора с президентом клуба «Виктория Юнайтед», который на тот момент находился в нижней половине турнирной таблице второго камерунского дивизиона. В нем Это'О уверял президента, что клуб должен подняться в высший дивизион.

По итогам сезона «Виктория Юнайтед» выиграла второй дивизион и поднялась в элиту камерунского футбола. При этом по ходу чемпионата четыре клуба были дисквалифицированы Федерацией футбола Камеруна, в том числе и главный соперник «Виктории» в борьбе за повышение в классе «Стад де Бертуа».

Также Это'О подозревают в подкупе судьи решающего матча отбора на чемпионат мира 2022 года, в котором Камерун в дополнительное время обыграл Алжир (2:1) и завоевал путевку в Катар. Алжирская федерация безрезультатно подавала жалобу в ФИФА с требованием о переигровке матча.

Это'О возглавляет Федерацию футбола Камеруна с декабря 2021 года. Несмотря на многочисленные скандалы, 42-летний экс-футболиста «Барселоны» и «Анжи» не планирует уходить с должности. Срок его полномочий истекает в конце 2025 года.