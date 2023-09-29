Собака отобрала мяч у футболистов во время матча в Мексике
Спортсмены несколько минут гонялись за псом в попытке забрать мяч.
Спортсмены несколько минут гонялись за псом в попытке забрать мяч.
Инцидент произошел во время матча между «Алебрихес де Оахака» и «Дорадос де Синалоа» во втором по значимости футбольном дивизионе Мексики.
В добавленное время на поле выбежала собака, которая схватила зубами мяч и несколько минут бегала под восторженные крики болельщиков и смех комментаторов. Наконец собаку все-таки удалось поймать и забрать у нее мяч.
Матч завершился победой «Алебрихес де Оахака» со счетом 4:0.