Собака отобрала мяч у футболистов во время матча в Мексике

Инцидент произошел во время матча между «Алебрихес де Оахака» и «Дорадос де Синалоа» во втором по значимости футбольном дивизионе Мексики.

В добавленное время на поле выбежала собака, которая схватила зубами мяч и несколько минут бегала под восторженные крики болельщиков и смех комментаторов. Наконец собаку все-таки удалось поймать и забрать у нее мяч.