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12:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Собака отобрала мяч у футболистов во время матча в Мексике

Спортсмены несколько минут гонялись за псом в попытке забрать мяч.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел во время матча между «Алебрихес де Оахака» и «Дорадос де Синалоа» во втором по значимости футбольном дивизионе Мексики.

В добавленное время на поле выбежала собака, которая схватила зубами мяч и несколько минут бегала под восторженные крики болельщиков и смех комментаторов. Наконец собаку все-таки удалось поймать и забрать у нее мяч.

Матч завершился победой «Алебрихес де Оахака» со счетом 4:0.

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