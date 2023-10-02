Неймар раскритиковал состояние газона на стадионе в Иране

2 октября в рамках 2-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов состоится матч между саудовской командой и иранским клубом «Нассаджи Мазандаран».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456239456&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Стадион “Азади”, на котором во вторник встретятся “Нассаджи” и “Аль-Хиляль”. Катастрофа», — говорится в подписи к видео в соцсетях.

«Это невозможно», — написал Неймар в комментариях под данной записью.

В матче первого тура «Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Навбахором» со счетом 1:1. «Нассаджи Мазандаран», в свою очередь, обыграл «Мумбаи Сити» — 2:0.