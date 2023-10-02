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11:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар раскритиковал состояние газона на стадионе в Иране

Бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар в своих соцсетях оценил состояние газона, на котором предстоит провести матч азиатской Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

2 октября в рамках 2-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов состоится матч между саудовской командой и иранским клубом «Нассаджи Мазандаран».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Стадион “Азади”, на котором во вторник встретятся “Нассаджи” и “Аль-Хиляль”. Катастрофа», — говорится в подписи к видео в соцсетях.

«Это невозможно», — написал Неймар в комментариях под данной записью.

В матче первого тура «Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Навбахором» со счетом 1:1. «Нассаджи Мазандаран», в свою очередь, обыграл «Мумбаи Сити» — 2:0.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года с опцией продления еще на один сезон. Неймар принял участие в четырех матчах за саудовскую команду, в которых отметился тремя результативными передачами.

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