Текущие события
Футбол. Первая лига
16:30
Тюмень
Торпедо
Футбол. Первая лига
19:00
Химки
Алания
Футбол. Зарубежный
8.10
Айнтрахт Ф
Хайденхайм
20
Футбол. Зарубежный
8.10
Наполи
Фиорентина
13
Футбол. Зарубежный
8.10
Ренн
ПСЖ
13
Футбол. Зарубежный
8.10
Гранада
Барселона
22
Все события
Фоторепортажи
24Первое армейское дерби сезона
22Дзюба победил «Зенит» и забыл, кто такой Семак
10:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Амстердамский «Аякс» выдал свой худший старт сезона в истории

8 октября в матче 8-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» уступил клубу «АЗ Алкмар» со счетом 2:1.

Аякс
Наверх
Источник: AFP 2023

«Аякс» набрал 5 очков в шести проведенных матчах и занимает в турнирной таблице 16-е место из 18 команд.

Также амстердамский клуб не выигрывает уже семь матчей подряд — три в Лиге Европы и четыре в чемпионате из Нидерландов. Помимо этого, «Аякс» проиграл три матча подряд в чемпионате впервые с апреля 1999 года.

У «Аякса» два матча в запасе. На более поздний срок была перенесена встреча 3-го тура с «Волендамом». Матч 7-го тура с «Валвейком» был остановлен на 84-й минуте при счете 3:2 в пользу амстердамцев. Причиной стала серьезная травма головы голкипера «Валвейка» Этьенна Фассена. Позднее вратарь пришел в сознание.

«Аякс» — самый титулованный клуб Нидерландов и один из самых успешных клубов в истории футбола. Амстердамцы четыре раза выигрывали Кубок европейских чемпионов. Помимо него лишь четырем клубам удавалось выигрывать все важнейшие еврокубки в XX веке: Кубок чемпионов, Кубок обладателей кубков и Кубок УЕФА.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Макларен» провел самый быстрый пит-стоп в истории Формулы-1
Амстердамский «Аякс» выдал свой худший старт сезона в истории
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь