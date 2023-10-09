Амстердамский «Аякс» выдал свой худший старт сезона в истории

«Аякс» набрал 5 очков в шести проведенных матчах и занимает в турнирной таблице 16-е место из 18 команд.

Также амстердамский клуб не выигрывает уже семь матчей подряд — три в Лиге Европы и четыре в чемпионате из Нидерландов. Помимо этого, «Аякс» проиграл три матча подряд в чемпионате впервые с апреля 1999 года.

У «Аякса» два матча в запасе. На более поздний срок была перенесена встреча 3-го тура с «Волендамом». Матч 7-го тура с «Валвейком» был остановлен на 84-й минуте при счете 3:2 в пользу амстердамцев. Причиной стала серьезная травма головы голкипера «Валвейка» Этьенна Фассена. Позднее вратарь пришел в сознание.