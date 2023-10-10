Кузяев: «РПЛ не прогрессирует, но и не отстает от Лиги 1»
Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев сравнил чемпионаты Франции и России. По его мнению, Российская Премьер-Лига не сильно отстает от французской Лиги 1.
Полузащитник «Гавра» и сборной России Далер Кузяев сравнил чемпионаты Франции и России. По его мнению, Российская Премьер-Лига не сильно отстает от французской Лиги 1.
«Интенсивность в сборной хорошая. Если определять по пятибалльной шкале, за сегодняшнюю поставил бы 3−4. Ребята хорошо готовы. Не считаю наш чемпионат слабым. Не прогрессирует, да, но не очень сильно отстает от Франции.
Первый месяц во Франции был непростой. Двухразовые тренировки на сборах каждый день. Интенсивность выше, но не сильно.
Но во Франции сильно отличается физика, скорость и техническое оснащение. В любой команде найдутся два-три человека, кто может создать гол из ничего», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».
Кузяев прибыл в расположение сборной, чтобы принять участие в двух товарищеских матчах. 12 октября национальная команда сыграет со сборной Камеруна в Москве, а 16 октября встретится в Турции со сборной Кении.