Кузяев: «РПЛ не прогрессирует, но и не отстает от Лиги 1»

«Интенсивность в сборной хорошая. Если определять по пятибалльной шкале, за сегодняшнюю поставил бы 3−4. Ребята хорошо готовы. Не считаю наш чемпионат слабым. Не прогрессирует, да, но не очень сильно отстает от Франции.



Первый месяц во Франции был непростой. Двухразовые тренировки на сборах каждый день. Интенсивность выше, но не сильно.



Но во Франции сильно отличается физика, скорость и техническое оснащение. В любой команде найдутся два-три человека, кто может создать гол из ничего», — приводит слова Кузяева «Чемпионат».