Футболист донецкого «Шахтера» мог устроить побег в Россию

Матч состоялся 4 октября. По информации источника, 19-летний футболист вместе с командой прошел регистрацию в аэропорту на рейс на Украину и сдал багаж, после чего отключил телефон и исчез. Представители «Шахтера» пытались найти футболиста в аэропорту, но поиски не увенчались успехом и команда была вынуждена улететь без него. На территории аэропорта была обнаружена лишь его аккуратно сложенная игровая форма.

Сообщается, что футболист мог отправиться в Стамбул, а оттуда перебраться в Россию. Среди возможных причин называются пророссийские взгляды футболиста — он родился в Горловке Донецкой области, а его семья проживает в Донецке.

По информации телеграм-канала Mash, Распутько уже прибыл в Россию и запросил политическое убежище.

Как сообщает главный редактор «Профутбол Digital» Владимир Зверов, 19-летний футболист перебрался в Россию, чтобы стать игроком петербургской «Звезды» из Второй лиги. В тренерском штабе команды работает бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Геннадий Зубов, который очень хотел видеть полузащитника в своей команде.

По информации портала DynamoMania, перед матчем с «Антверпеном» Распутько согласовал с «Шахтером» новый пятилетний контракт. Клуб ситуацию с бегством игрока пока никак не комментировал.