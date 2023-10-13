Футболист донецкого «Шахтера» мог устроить побег в Россию
Полузащитник молодежной команды «Шахтера» Александр Распутько пропал в Бельгии после матча второго тура юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1). Об этом сообщает портал Sport.ua.
Матч состоялся 4 октября. По информации источника, 19-летний футболист вместе с командой прошел регистрацию в аэропорту на рейс на Украину и сдал багаж, после чего отключил телефон и исчез. Представители «Шахтера» пытались найти футболиста в аэропорту, но поиски не увенчались успехом и команда была вынуждена улететь без него. На территории аэропорта была обнаружена лишь его аккуратно сложенная игровая форма.
Сообщается, что футболист мог отправиться в Стамбул, а оттуда перебраться в Россию. Среди возможных причин называются пророссийские взгляды футболиста — он родился в Горловке Донецкой области, а его семья проживает в Донецке.
По информации телеграм-канала Mash, Распутько уже прибыл в Россию и запросил политическое убежище.
Как сообщает главный редактор «Профутбол Digital» Владимир Зверов, 19-летний футболист перебрался в Россию, чтобы стать игроком петербургской «Звезды» из Второй лиги. В тренерском штабе команды работает бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Геннадий Зубов, который очень хотел видеть полузащитника в своей команде.
По информации портала DynamoMania, перед матчем с «Антверпеном» Распутько согласовал с «Шахтером» новый пятилетний контракт. Клуб ситуацию с бегством игрока пока никак не комментировал.
Распутько является воспитанником «Шахтера», в академии которого играл с девяти лет. На его счету 13 матчей за молодежную команду «Шахтера» в юношеской лиге УЕФА, а также четыре игры за юношескую сборную Украины до 19 лет.