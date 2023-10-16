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14:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Отец сбежавшего в Россию футболиста «Шахтера» рассказал о судьбе сына

Юрий Распутько, отец полузащитника молодежной команды «Шахтера» Александра Распутько, прокомментировал новость о побеге сына из клуба. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Шахтер
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Источник: ФК "Шахтер"

В пятницу, 13 октября, появилась информация, что 19-летний футболист не вернулся с командой на Украину после матча группового этапа Юношеской лиги УЕФА против «Антверпена» (2:1). По информации некоторых СМИ, Распутько мог устроить побег в Россию.

«Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из “Шахтера”. Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей Родине в Донецке.

Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим», — сказал отец футболиста.

Распутько является воспитанником «Шахтера», в академии которого играл с девяти лет. На его счету 13 матчей за молодежную команду «Шахтера» в юношеской лиге УЕФА, а также четыре игры за юношескую сборную Украины до 19 лет.

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Отец сбежавшего в Россию футболиста «Шахтера» рассказал о судьбе сына
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