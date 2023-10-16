«Шахтер» объявил об отставке главного тренера

Патрик ван Леувен летом 2023 года пришел в клуб на смену хорватскому тренеру Игору Йовичевичу, который в минувшем сезоне помог клубу завоевать золотые медали чемпионата Украины и выйти в ⅛ финала Лиги Европы.

«ФК “Шахтер” официально объявляет о прекращении действия контракта с главным тренером Патриком ван Леувеном. Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб. Футбольный клуб “Шахтер” выражает благодарность Патрику ван Леувену и его ассистентам за профессионализм и желает успехов и побед в будущем!» — говорится в заявлении клуба.

Имя преемника ван Леувена пока не называется.

Последним матчем нидерландского специалиста стала волевая выездная победа над бельгийским «Антверпеном». Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов украинский клуб проигрывал после первого тайма со счетом 0:2, но во второй половине сумел одержать победу (3:2).

В чемпионате Украины «Шахтер» после 10 туров занимает третье место, уступая два очка «Кривассу» и одно очко житомирскому «Полесью», имея матч в запасе.