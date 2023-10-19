Чернышенко объявил о создании футбольной лиги с клубами из новых регионов

«Очень важно сказать про восстановление спортивной инфраструктуры в наших новых регионах. Общий объем финансирования составляет 3,2 млрд рублей, до конца года будет создано и восстановлено около 50 различных объектов, оснащено оборудованием 150 учреждений физкультуры и спорта. Свою квалификацию в этом году уже повысили 750 тренеров и специалистов по российским стандартам. Была создана футбольная лига “Содружество”, объединяющая 10 клубов из новых субъектов. Начались отборочные матчи, чемпионат стартует в марте 2024 года», — сказал Чернышенко.
Четыре новых региона вошли в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года. 5 октября 2022 года президент Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав страны.
В этом сезоне во Второй лиге дебютировали крымские клубы «Севастополь» и ялтинский «Рубин». «Севастополь» занимает четвертое место в первой подгруппе дивизиона Б, «Рубин» — третье.