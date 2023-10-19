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13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Чернышенко объявил о создании футбольной лиги с клубами из новых регионов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил о проведении футбольного чемпионата «Содружество», в котором примут участие 10 клубов из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: Reuters

«Очень важно сказать про восстановление спортивной инфраструктуры в наших новых регионах. Общий объем финансирования составляет 3,2 млрд рублей, до конца года будет создано и восстановлено около 50 различных объектов, оснащено оборудованием 150 учреждений физкультуры и спорта. Свою квалификацию в этом году уже повысили 750 тренеров и специалистов по российским стандартам. Была создана футбольная лига “Содружество”, объединяющая 10 клубов из новых субъектов. Начались отборочные матчи, чемпионат стартует в марте 2024 года», — сказал Чернышенко.

Четыре новых региона вошли в состав Российской Федерации 30 сентября 2022 года. 5 октября 2022 года президент Владимир Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав страны.

В этом сезоне во Второй лиге дебютировали крымские клубы «Севастополь» и ялтинский «Рубин». «Севастополь» занимает четвертое место в первой подгруппе дивизиона Б, «Рубин» — третье.

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