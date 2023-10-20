Сына Роналду приняли в академию «Аль-Насра»
Сын Криштиану Роналду, Криштиану Роналду-младший, был зачислен в академию клуба «Аль-Наср», сообщает Ar-Riyadiyah.
Сын Криштиану Роналду, Криштиану Роналду-младший, был зачислен в академию клуба «Аль-Наср», сообщает Ar-Riyadiyah.
13-летнего Криштиану Роналду-младшего зачислили в состав команд клуба «Аль-Наср» в возрастной группе 13 и 15 лет. Как и его отец, он будет играть под номером 7.
Ожидается, что сын нападающего сборной Португалии проведет свой первый матч за «Аль-Наср (U-13)» уже 20 октября.
Роналду-младший начал свою футбольную карьеру в испанском «Посуэло», где за два года забил 55 мячей. Затем вместе с отцом он перешел в туринский «Ювентус». Там за 28 игр он отметился 58 голами и 18 результативными передачами. Последним клубом сына Роналду стал английский «Манчестер Юнайтед».
Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» зимой 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 11 матчах команды во всех турнирах, где забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.