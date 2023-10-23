«Шахтер» расторг контракт со сбежавшим игроком Распутько

Ранее появилась информация, что полузащитник молодежной команды «Шахтера» Александр Распутько пропал в Бельгии после матча второго тура юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном».

«В связи с невозвращением игрока в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту ФК “Шахтер” расторг контракт с футболистом Александром Распутько», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Отец 19-летнего футболиста сообщил, что «в России ему будет безопасней».