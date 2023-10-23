Текущие события
Футбол. Первая лига
16:30
Акрон
Шинник
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Лечче
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Кадис
Все события
Фоторепортажи
24Первое армейское дерби сезона
31Победный гол Чалова: Россия обыграла Камерун
13:49 (мск), источник: Sportmail.ru

«Шахтер» расторг контракт со сбежавшим игроком Распутько

Украинский «Шахтер» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с футболистом Александром Распутько.

Шахтер
Наверх
Источник: ФК "Шахтер"

Ранее появилась информация, что полузащитник молодежной команды «Шахтера» Александр Распутько пропал в Бельгии после матча второго тура юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном».

«В связи с невозвращением игрока в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту ФК “Шахтер” расторг контракт с футболистом Александром Распутько», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Отец 19-летнего футболиста сообщил, что «в России ему будет безопасней».

На счету Распутько 13 матчей за молодежную команду «Шахтера» в юношеской лиге УЕФА, а также четыре игры за юношескую сборную Украины до 19 лет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В «Спартаке» опровергли слухи об отстранении Соболева
«Спартак» рвёт лигу в клочья и делает это красиво. Такое было...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь