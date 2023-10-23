«Шахтер» расторг контракт со сбежавшим игроком Распутько
Украинский «Шахтер» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с футболистом Александром Распутько.
Шахтер
Ранее появилась информация, что полузащитник молодежной команды «Шахтера» Александр Распутько пропал в Бельгии после матча второго тура юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном».
«В связи с невозвращением игрока в расположение команды и фактическим отказом от исполнения обязанностей по контракту ФК “Шахтер” расторг контракт с футболистом Александром Распутько», — говорится в заявлении на сайте клуба.
Отец 19-летнего футболиста сообщил, что «в России ему будет безопасней».
На счету Распутько 13 матчей за молодежную команду «Шахтера» в юношеской лиге УЕФА, а также четыре игры за юношескую сборную Украины до 19 лет.