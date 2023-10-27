Легенду «Ливерпуля» Фаулера уволили из «Аль-Кадисии» спустя 4 месяца

Фаулера уволили после четырех месяцев работы в клубе. «Аль-Кадисия» поблагодарила тренера за его работу, объявив о расторжении контракта.

После восьмого тура чемпионата «Аль-Кадисия» имеет в своем активе 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице Первого дивизиона Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Орубаха» на одно очко.

Новым главным тренером «Аль-Кадисии» стал бывший игрок «Реала» и сборной Испании Мичел, последним местом работы которого был «Олимпиакос».

Ранее Фаулер работал с такими командами, как «Муангтонг Юнайтед» из Таиланда, «Брисбен Роар» из Австрии и с индийским «Ист Бенгал». Англичанин начал тренерскую карьеру в 2011 году, однако в период с 2012 по 2019 год делал паузу.