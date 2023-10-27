Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Жирона
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Клермон Фут
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Майнц
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Балтика
10
Футбол. Первая лига
16:30
Алания
Арсенал
11
Футбол. Первая лига
28.10
СКА-Хабаровск
Ленинградец
Все события
Фоторепортажи
20Как ЦСКА впервые стал чемпионом России
22Дзюба победил «Зенит» и забыл, кто такой Семак
12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Легенду «Ливерпуля» Фаулера уволили из «Аль-Кадисии» спустя 4 месяца

Бывший нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Робби Фаулер уволен с поста главного тренера «Аль-Кадисии», сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Ливерпуль
Наверх
Источник: AFP 2023

Фаулера уволили после четырех месяцев работы в клубе. «Аль-Кадисия» поблагодарила тренера за его работу, объявив о расторжении контракта.

После восьмого тура чемпионата «Аль-Кадисия» имеет в своем активе 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице Первого дивизиона Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Орубаха» на одно очко.

Новым главным тренером «Аль-Кадисии» стал бывший игрок «Реала» и сборной Испании Мичел, последним местом работы которого был «Олимпиакос».

Ранее Фаулер работал с такими командами, как «Муангтонг Юнайтед» из Таиланда, «Брисбен Роар» из Австрии и с индийским «Ист Бенгал». Англичанин начал тренерскую карьеру в 2011 году, однако в период с 2012 по 2019 год делал паузу.

Робби Фаулер выступал за «Ливерпуль» с 1993 по 2001 год. С командой он завоевал два Кубка лиги, по одному разу Кубок Англии, Суперкубок Англии, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Знаменосец-победитель. Умер легендарный биатлонист Виктор Маматов
Тайсон Фьюри оказался тяжелее Фрэнсиса Нганну перед боем в Эр-Рияде
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь