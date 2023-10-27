«Я счастлив здесь». Малком — о Саудовской Аравии

«Я быстро адаптировался к атмосфере в Саудовской Аравии. Люди любят футбол, здесь теплее, поэтому такое ощущение, будто я здесь уже целый год. Большинство людей в клубе и команде любят смеяться и шутить, так что все позитивно. Я счастлив здесь, да и моя семья тоже очень полюбила Эр-Рияд, что облегчило ситуацию и сделало её более комфортной. Для меня большая честь помогать команде любым способом — будь то голы, результативные передачи или выполнение тактических установок тренера. Самое главное — помочь команде победить, потому что у “Аль-Хиляля” есть история, основанная на культуре победы и триумфах.



Я смотрел матчи “Аль-Хиляля” на клубном чемпионате мира, когда клуб обыграл “Фламенго”. Это серьёзный и большой клуб. Раньше не следил за чемпионатом Саудовской Аравии, но следил за “Аль-Хилялем” благодаря матчам клубного чемпионата мира. Единственное, что нужно сказать: я чувствую себя удовлетворенным здесь, в Саудовской Аравии. Все люди щедрые, всё красиво и чудесно. Когда мой сын вырастет, я скажу ему, что Саудовская Аравия — замечательная страна не только для игры в футбол, но и для жизни.



Саудовские игроки обладают большим мастерством. Я чувствую, что по мастерству они похожи на бразильцев. Вижу много бразильского футбола здесь, в Саудовской Аравии», — сказал Малком.