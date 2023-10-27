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16:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший тренер «Зенита» баллотируется на пост президента «Порту»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш намерен баллотироваться на пост президента футбольного клуба «Порту». Об этом сообщает издание Record.

Порту
Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Выборы пройдут в 2024 году. На данный момент президентом клуба является 85-летний Пинту да Кошта, который занимает этот пост с 1982 года. Под его руководством «Порту» завоевал 23 из 30 титулов чемпиона Португалии, а также добыл две победы в Лиге чемпионов (1987, 2004).

Виллаш-Боаш начинал тренерскую карьеру в «Порту». В сезоне 2003/04 он был помощником Жозе Моуриньо. Летом 2010 году Виллаш-Боаш возглавил команду и в дебютном сезоне выиграл с ней чемпионат и Кубок Португалии, а также Лигу Европы.

После ухода из «Порту» в 2011 году Виллаш-Боаш возглавлял «Челси», «Тоттенхэм», «Зенит», китайский клуб «Шанхай СИПГ», а также «Марсель». С февраля 2021 года 46-летний специалист находится без работы.

В «Зените» Виллиаш-Боаш работал с марта 2014 года по май 2016 года. Под его руководством питерцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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