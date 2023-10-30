В Румынии 53-летний тренер выпустил себя на поле и забил: видео
Главный тренер футбольного клуба «Брашов» Йонел Пырву выпустил сам себя в стартовом составе матча третьего дивизиона чемпионата Румынии против «Виторула» (2:2).
Главный тренер футбольного клуба «Брашов» Йонел Пырву выпустил сам себя в стартовом составе матча третьего дивизиона чемпионата Румынии против «Виторула» (2:2).
53-летний специалист, выступавший во время игровой карьеры на позиции полузащитника, отличился уже на второй минуте матча, хлестко пробив из-за пределов штрафной.
«Брашов» смог добыть ничью и набрать первый турнирный балл в чемпионате. До этого подопечные Пырву проиграли все девять матчей с общей разницей 2:36 и шли в турнирной таблице на последнем месте. Примечательно, что в прошлом сезоне «Брашов» финишровал в этой лиге на третьем месте.
Йонел Пырву является четырехкратным чемпионом Румынии в составе «Стяуа». В 2003 году он выступал в России за новороссийский «Черноморец», в составе которого провел пять матчей. В 2006 Пырву завершил карьеру игрока в «Брашове», в составе которого начинал профессиональную карьеру.