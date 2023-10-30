В Румынии 53-летний тренер выпустил себя на поле и забил: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ecbda309c7a4801c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239650" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

53-летний специалист, выступавший во время игровой карьеры на позиции полузащитника, отличился уже на второй минуте матча, хлестко пробив из-за пределов штрафной.

«Брашов» смог добыть ничью и набрать первый турнирный балл в чемпионате. До этого подопечные Пырву проиграли все девять матчей с общей разницей 2:36 и шли в турнирной таблице на последнем месте. Примечательно, что в прошлом сезоне «Брашов» финишровал в этой лиге на третьем месте.