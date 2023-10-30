Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эмполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
29.10
Атлетик
Валенсия
22
Футбол. Зарубежный
29.10
Наполи
Милан
22
Футбол. Зарубежный
29.10
Атлетико
Алавес
21
Все события
Фоторепортажи
16«Реал» вырвал победу над «Барселоной» в Класико
24Первое армейское дерби сезона
15:30 (мск), источник: Sportmail.ru

В Румынии 53-летний тренер выпустил себя на поле и забил: видео

Главный тренер футбольного клуба «Брашов» Йонел Пырву выпустил сам себя в стартовом составе матча третьего дивизиона чемпионата Румынии против «Виторула» (2:2).

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

53-летний специалист, выступавший во время игровой карьеры на позиции полузащитника, отличился уже на второй минуте матча, хлестко пробив из-за пределов штрафной.

«Брашов» смог добыть ничью и набрать первый турнирный балл в чемпионате. До этого подопечные Пырву проиграли все девять матчей с общей разницей 2:36 и шли в турнирной таблице на последнем месте. Примечательно, что в прошлом сезоне «Брашов» финишровал в этой лиге на третьем месте.

Йонел Пырву является четырехкратным чемпионом Румынии в составе «Стяуа». В 2003 году он выступал в России за новороссийский «Черноморец», в составе которого провел пять матчей. В 2006 Пырву завершил карьеру игрока в «Брашове», в составе которого начинал профессиональную карьеру.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ФИФА отстранила Рубиалеса за поцелуй на три года
В Румынии 53-летний тренер выпустил себя на поле и забил: видео
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь