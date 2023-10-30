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16:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Роналду отпраздновал забитый мяч в стиле отца. Видео

Криштиану Роналду-младший отметился дублем в матче между юношескими командами «Аль-Насра» и «Аль-Фатеха» (4:1).

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Первый гол в матче 13-летний футболист забил с одиннадцатиметровой отметки и отпраздновал его в фирменном стиле своего отца.

Для Роналду-младшего этот матч стал вторым за юношескую команду «Аль-Насра». В середине октября стало известно, что его зачислили в состав команд клуба в возрастной группе до 13 и до 15 лет.

Роналду-младший начал свою футбольную карьеру в испанском «Посуэло», где за два года забил 55 мячей. В «Ювентусе» он выступал за команду в возрастной группе до девяти лет, в составе которой провел 28 игр и забил 58 голов. Последним клубом сына Роналду стал английский «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» зимой 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах команды во всех турнирах, где забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.

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