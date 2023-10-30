Сын Роналду отпраздновал забитый мяч в стиле отца: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3358efeaf4608ee3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239651" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый гол в матче 13-летний футболист забил с одиннадцатиметровой отметки и отпраздновал его в фирменном стиле своего отца.

Для Роналду-младшего этот матч стал вторым за юношескую команду «Аль-Насра». В середине октября стало известно, что его зачислили в состав команд клуба в возрастной группе до 13 и до 15 лет.

Роналду-младший начал свою футбольную карьеру в испанском «Посуэло», где за два года забил 55 мячей. В «Ювентусе» он выступал за команду в возрастной группе до девяти лет, в составе которой провел 28 игр и забил 58 голов. Последним клубом сына Роналду стал английский «Манчестер Юнайтед».