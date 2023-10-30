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17:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола призвал вручить «Золотой мяч» Месси и Холанду

Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что в 2023 году обладателем награды «Золотой мяч» должны стать два футболиста.

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Источник: Reuters

«Мне нравится Месси и Холанд. Если Месси победит, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за его сезона. В этом году должны дать две награды! Они оба заслуживают победы», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он сыграл за «горожан» 52 матча во всех турнирах, забил 52 гола и сделал девять результативных передач. Это был дебютный сезон футболиста в АПЛ.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Церемония вручения приза лучшему футболисту мира «Золотой мяч» пройдет сегодня, 30 октября, в Париже.

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