Гвардиола призвал вручить «Золотой мяч» Месси и Холанду
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что в 2023 году обладателем награды «Золотой мяч» должны стать два футболиста.
Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола считает, что в 2023 году обладателем награды «Золотой мяч» должны стать два футболиста.
«Мне нравится Месси и Холанд. Если Месси победит, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за его сезона. В этом году должны дать две награды! Они оба заслуживают победы», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.
Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он сыграл за «горожан» 52 матча во всех турнирах, забил 52 гола и сделал девять результативных передач. Это был дебютный сезон футболиста в АПЛ.
Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
Церемония вручения приза лучшему футболисту мира «Золотой мяч» пройдет сегодня, 30 октября, в Париже.