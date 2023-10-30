Гвардиола призвал вручить «Золотой мяч» Месси и Холанду

«Мне нравится Месси и Холанд. Если Месси победит, это будет справедливая победа из-за чемпионата мира. Если Холанд выиграет, это будет справедливо из-за его сезона. В этом году должны дать две награды! Они оба заслуживают победы», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он сыграл за «горожан» 52 матча во всех турнирах, забил 52 гола и сделал девять результативных передач. Это был дебютный сезон футболиста в АПЛ.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Нападающий перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» в летнее трансферное окно.