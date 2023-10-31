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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Лаутаро: Месси выиграл бы 15 «Золотых мячей», если бы не Роналду

Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.

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«Месси пришлось разделить эту эпоху с Криштиану Роналду. Иначе он выиграл бы 15 “Золотых мячей”, — заявил Мартинес.

Накануне Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». На счету Криштиану Роналду, который впервые не вошел в число номинантов, пять наград. Последний раз португалец выигрывал ее в 2017 году.

В период с 2008 по 2023 года лишь дважды «Золотой мяч» выигрывали другие футболисты. В 2018 году обладателем награды стал хорватский полузащитник Лука Модрич, а в 2022 году ее получил французский нападающий Карим Бензема.

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 Лаутаро: Месси выиграл бы 15 «Золотых мячей», если бы не Роналду
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