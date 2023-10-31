Лаутаро: Месси выиграл бы 15 «Золотых мячей», если бы не Роналду
Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.
Нападающий «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.
«Месси пришлось разделить эту эпоху с Криштиану Роналду. Иначе он выиграл бы 15 “Золотых мячей”, — заявил Мартинес.
Накануне Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». На счету Криштиану Роналду, который впервые не вошел в число номинантов, пять наград. Последний раз португалец выигрывал ее в 2017 году.
В период с 2008 по 2023 года лишь дважды «Золотой мяч» выигрывали другие футболисты. В 2018 году обладателем награды стал хорватский полузащитник Лука Модрич, а в 2022 году ее получил французский нападающий Карим Бензема.