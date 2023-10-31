Лаутаро: Месси выиграл бы 15 «Золотых мячей», если бы не Роналду

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«Месси пришлось разделить эту эпоху с Криштиану Роналду. Иначе он выиграл бы 15 “Золотых мячей”, — заявил Мартинес.

Накануне Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». На счету Криштиану Роналду, который впервые не вошел в число номинантов, пять наград. Последний раз португалец выигрывал ее в 2017 году.