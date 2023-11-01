Пирс Морган: Месси должен был выиграть на два «Золотых мяча» меньше

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«То, что Месси нелепо выиграл “Золотой мяч” в этом году, является еще одним доказательством того, что вся система “Золотого мяча” сфальсифицирована. Он должен был выиграть на два “Золотых мяча” меньше, Роналду должен был выиграть ещё два “Золотых мяча”, а Холанд должен был выиграть в этом году. Конец», — написал Морган в соцсетях.

На счету Криштиану Роналду, который впервые не вошел в число номинантов на «Золотой мяч», пять наград. Последний раз португалец выигрывал награду в 2017 году.

В период с 2008 по 2023 года лишь дважды «Золотой мяч» выигрывали другие футболисты. В 2018 году обладателем награды стал хорватский полузащитник Лука Модрич, а в 2022 году ее получил французский нападающий Карим Бензема.