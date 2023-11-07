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12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

В Чехии 16 футболистов одновременно получили желтые карточки

16 игроков чешского любительского клуба «Сокол» из Упоглавы были единовременно наказаны желтыми карточками в выездной игре против одноименной команды из Либочован (2:6).

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Источник: Reuters

Матч прошел в субботу, 4 ноября. К 55-й минуте игры команда из Упоглавы уступала со счетом 0:6. На 82-й минуте нападающему упоглавского «Сокола» Мартину Ближилу удалось забить первый мяч своей команды. Автор гола отпраздновал мяч снятой футболкой, после чего за ним повторили всего одноклубники. Судья встречи наказал всех игроков предупреждениями, показав в общей сложности 16 желтых карточек.

Примечательно, что через четыре минуты упоглавский «Сокол» смог забить второй мяч, но на этот раз игроки команды решили не праздновать мяч подобным образом во избежание удалений.

Как выяснилось позднее, флешмоб футболистов «Сокола» был оговорен заранее. В перерыве матча игроки договорились, что в случае забитого мяча всей командой снимут футболки.

После четырех сыгранных матчей «Сокол» из Упоглавы занимает последнее, 11-е место, имея в своем активе всего три набранных очка. Команда представляет деревню с населением 276 человек, которая расположена в 50 километрах от Праги.

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