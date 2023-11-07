В Чехии 16 футболистов одновременно получили желтые карточки

Матч прошел в субботу, 4 ноября. К 55-й минуте игры команда из Упоглавы уступала со счетом 0:6. На 82-й минуте нападающему упоглавского «Сокола» Мартину Ближилу удалось забить первый мяч своей команды. Автор гола отпраздновал мяч снятой футболкой, после чего за ним повторили всего одноклубники. Судья встречи наказал всех игроков предупреждениями, показав в общей сложности 16 желтых карточек.

Примечательно, что через четыре минуты упоглавский «Сокол» смог забить второй мяч, но на этот раз игроки команды решили не праздновать мяч подобным образом во избежание удалений.

Как выяснилось позднее, флешмоб футболистов «Сокола» был оговорен заранее. В перерыве матча игроки договорились, что в случае забитого мяча всей командой снимут футболки.