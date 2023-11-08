Чемпион Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» уволил главного тренера

Отставка 49-летнего специалиста связана с неудовлетворительными результатами команды. Действующий чемпион Саудовской Аравии в новом сезоне идет на шестом месте и имеет серию из пяти матчей без побед. Кроме того, «Аль-Иттихад» проиграл две последние игры — против «Аль-Шабаба» (0:1) в чемпионате и против иракского клуба «Аль-Кува» (0:2) в азиатской Лиге чемпионов.

Нуну Эшпириту Санту возглавил «Аль-Иттихад» в июле 2022 года. В первом сезоне португалец выиграл с клубом первое за 14 лет чемпионство в Саудовской Аравии, а также завоевал Суперкубок страны. Всего под руководством Санту «Аль-Иттихад» провел 56 матчей, в которых одержал 36 побед при 12 ничьих и восьми поражениях.