Месси стал совладельцем киберспортивной команды
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал совладельцем киберспортивной команды Kru Esports, основанной экс-игроком сборной Аргентины Серхио Агуэро.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал совладельцем киберспортивной команды Kru Esports, основанной экс-игроком сборной Аргентины Серхио Агуэро.
«Я больше не владелец Kru, потому что теперь нас двое», — сказал Агуэро в видеоролике, опубликованном на странице команды в одной из соцсетей. После этой фразы в кадре появляется Месси.
Во время пандемии коронавируса Агуэро активно вел трансляции на видеостриминговом сервисе, который специализируется на тематике компьютерных игр, геймплея и киберспортивных турниров. В 2020 году он основал киберкоманду Kru Esports.
Зимой 2021 года Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем. На протяжении 10 лет он выступал за английский «Манчестер Сити». В составе сборной Аргентины футболист стал обладателем Кубка Америки.
На прошлой неделе Месси в восьмой раз стал обладателем награды лучшему футболисту года — «Золотой мяч».