Месси стал совладельцем киберспортивной команды

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=611c983bae2ee561&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239711" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я больше не владелец Kru, потому что теперь нас двое», — сказал Агуэро в видеоролике, опубликованном на странице команды в одной из соцсетей. После этой фразы в кадре появляется Месси.

Во время пандемии коронавируса Агуэро активно вел трансляции на видеостриминговом сервисе, который специализируется на тематике компьютерных игр, геймплея и киберспортивных турниров. В 2020 году он основал киберкоманду Kru Esports.

Зимой 2021 года Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем. На протяжении 10 лет он выступал за английский «Манчестер Сити». В составе сборной Аргентины футболист стал обладателем Кубка Америки.