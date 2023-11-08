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11:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси стал совладельцем киберспортивной команды

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стал совладельцем киберспортивной команды Kru Esports, основанной экс-игроком сборной Аргентины Серхио Агуэро.

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Источник: AP 2023
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«Я больше не владелец Kru, потому что теперь нас двое», — сказал Агуэро в видеоролике, опубликованном на странице команды в одной из соцсетей. После этой фразы в кадре появляется Месси.

Во время пандемии коронавируса Агуэро активно вел трансляции на видеостриминговом сервисе, который специализируется на тематике компьютерных игр, геймплея и киберспортивных турниров. В 2020 году он основал киберкоманду Kru Esports.

Зимой 2021 года Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем. На протяжении 10 лет он выступал за английский «Манчестер Сити». В составе сборной Аргентины футболист стал обладателем Кубка Америки.

На прошлой неделе Месси в восьмой раз стал обладателем награды лучшему футболисту года — «Золотой мяч».

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