Игрок «Крыльев Советов» Писарский был оштрафован за аварию

«Нарушитель должностным лицом Госавтоинспекции привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. Сейчас штраф оплачен», — приводит «Чемпионат» заявление областного ГУ МВД.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» зимой 2023 года за 1,35 млн евро.

В сезоне-2023/24 Писарский сыграл за самарский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.