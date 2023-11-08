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18:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Крыльев Советов» Писарский был оштрафован за аварию

Владимир Писарский попал в аварию в августе.

Крылья Советов
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Источник: РИА "Новости"

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский был оштрафован на 5000 рублей за аварию.

«Нарушитель должностным лицом Госавтоинспекции привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. Сейчас штраф оплачен», — приводит «Чемпионат» заявление областного ГУ МВД.

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» зимой 2023 года за 1,35 млн евро.
В сезоне-2023/24 Писарский сыграл за самарский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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